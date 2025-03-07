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Bayraktar KIZILELMA, süpersonik hızlara yaklaşıyor

Bayraktar KIZILELMA, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi’ni geçti.

Haber Merkezi
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Bayraktar KIZILELMA, süpersonik hızlara yaklaşıyor
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Baykar’ın kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, 6 Mart’ta AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalandı. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan KIZILELMA, TC-OZB3 kuyruk tescilli PT3, yapılan test uçuşunda aerodinamik sistem tanımlama faaliyetlerini de başarılı bir şekilde tamamladığı bildirildi.

Süpersonik hızlara yaklaşacak

Test uçuşunda KIZILELMA’nın, ilk prototiplerden elde edilen veriler doğrultusunda yapısal ve aviyonik iyileştirmeler gerçekleştirildi. Yapılan geliştirmeler kapsamında, yeni motor entegrasyonu tamamlandı. Art yakıcılı motor alternatifi ile test uçuşu gerçekleştirildi. Ses hızına yaklaşması hedeflenen KIZILELMA, aerodinamik tasarımındaki değişikliklerle yüksek hızlarda daha etkin manevra kabiliyetine ulaşmayı amaçlıyor.

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