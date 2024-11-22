  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Pendik'te İETT otobüsünde yangın
Takip Et

Pendik'te İETT otobüsünde yangın

Cevizli-Pendik seferini yapan, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pendik'te İETT otobüsünde yangın
Takip Et

Zeynel T, kullandığı 34 HD 3110 plakalı İETT otobüsünden yanık kokusu aldı.

Sürücü, yolcusu olmayan otobüsü Pendik D100 kara yolu Tavşantepe mevkisinde kenara çekerek durdurdu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye görevlileri yangını büyümeden söndürdü.

Yangının, otobüsün tekerinden başladığı öğrenildi.

THY, hizmet ihracatında liderliğini sürdürüyorTHY, hizmet ihracatında liderliğini sürdürüyorŞirket Haberleri
İş gücü girdi endeksleri üçüncü çeyrekte arttıİş gücü girdi endeksleri üçüncü çeyrekte arttıEkonomik Veriler
Gündem
Bursa aylık ortalama yağışın yarısını bir günde aldı: Yağış ne zaman bitecek?
Bursa aylık ortalama yağışın yarısını bir günde aldı: Yağış ne zaman bitecek?
Baba Nizamettin Kabaiş'den yeni açıklama: Rojin’in otopsi raporunda ‘suda boğulma’ yok
Baba Nizamettin Kabaiş'den yeni açıklama: Rojin’in otopsi raporunda ‘suda boğulma’ yok
TCMB Başkanı Karahan, İSO Meclisi'ne katılacak
TCMB Başkanı Karahan, İSO Meclisi'ne katılacak
Kemal Kılıçdaroğlu bugün hakim karşısına çıkıyor
Kemal Kılıçdaroğlu bugün hakim karşısına çıkıyor
MGK Genel Sekreterliği 12 uzman yardımcısı alacak
MGK Genel Sekreterliği 12 uzman yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı ‘NCTS Faz 5’ krizine çözüm için harekete geçti!
Ticaret Bakanlığı ‘NCTS Faz 5’ krizine çözüm için harekete geçti!