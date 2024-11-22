  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. THY, hizmet ihracatında liderliğini sürdürüyor
Takip Et

THY, hizmet ihracatında liderliğini sürdürüyor

Türk Hava Yolları (THY), Hizmet İhracatçıları Birliği’nin 6. Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül töreninde Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri Kategorisinde liderliğe layık görüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde 18 farklı kategoride toplam 54 ödül takdim edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
THY, hizmet ihracatında liderliğini sürdürüyor
Takip Et

Gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat; ‘’Geçen yıl yüzde 5,1 büyümeyle kapatan ülke ekonomimiz bu yıl da ilk 6 ay itibarıyla yüzde 3,8'lik büyüme sağladı ve buna en büyük katkıyı veren, net mal ve hizmet ihracatı oldu. Kişi başına milli gelirimizi 13 bin 243 dolara geçen yıl sonu itibarıyla yükselttik. Bu sene, Allah izin verirse 15 bin dolar sınırına dayanacağız bu yıl sonunda.” ifadelerini kullandı.

"Bu başarı, çalışanlarımızın üstün gayreti ve misafirlerimizin bize olan güveni sayesinde mümkün oldu"

Alınan ödülle ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; ‘’ Türkiye’nin hizmet ihracatı rekortmeni olarak zirvedeki yerini koruyan bayrak taşıyıcımız, küresel alanda ülkemizi gururla temsil etmeye devam ediyor. Türkiye’nin ekonomik büyümesinin önemli göstergelerinden biri olan hizmet ihracatı alanında 2024 yılı hedeflerimizi aşarak ulaştığımız bu başarı, çalışanlarımızın üstün gayreti ve misafirlerimizin bize olan güveni sayesinde mümkün oldu. Gelecekte de yenilikçi adımlarla bayrağımızı daha yükseklere taşımaya kararlıyız.” dedi.

Park Dedeman globalde büyümeye devam ediyor: Bakü oteli hizmete girdiPark Dedeman globalde büyümeye devam ediyor: Bakü oteli hizmete girdiŞirket Haberleri
Kemal Kılıçdaroğlu bugün hakim karşısına çıkıyorKemal Kılıçdaroğlu bugün hakim karşısına çıkıyorGündem

 

Şirket Haberleri
Yusuf Dikeç, SEIKO Optik’in görüş elçisi oldu
Yusuf Dikeç, SEIKO Optik’in görüş elçisi oldu
Yıldız Holding Geleneksel Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nün 10. yılını tüm dünyada coşkuyla kutladı
Yıldız Holding Geleneksel Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nün 10. yılını tüm dünyada coşkuyla kutladı
TAV Güvenlik, Vadistanbul AVM’de hizmete başladı
TAV Güvenlik, Vadistanbul AVM’de hizmete başladı
Atatürk’ten ilham alan, yapay zeka ile tasarlanan Öğretmen Plus tanıtım filmi yayınlandı
Atatürk’ten ilham alan, yapay zeka ile tasarlanan Öğretmen Plus tanıtım filmi yayınlandı
Golden Global Yatırım Bankası istikrarlı büyümesini sürdürüyor
Golden Global Yatırım Bankası istikrarlı büyümesini sürdürüyor
CarrefourSA bayilik buluşmaları Antalya ile devam ediyor
CarrefourSA bayilik buluşmaları Antalya ile devam ediyor