Kemal Kılıçdaroğlu bugün hakim karşısına çıkıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davasının ilk duruşması bugün Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Kılıçdaroğlu katılma kararı aldığı davada 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemi ile yargılanıyor.

Kılıçdaroğlu neden yargılanıyor?

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik davanın gerekçesini ''Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davası" olarak açıkladı. Söz konusu davanın 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarının ardından Kılıçdaroğlu'nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı öğrenildi.

Bakan Tunç: Kılıçdaroğlu hakkında 9 dava 5 soruşturma var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilere yaptığı açıklama Kılıçdaroğlu hakkındaki davaya da değinerek, eski CHP lideri ile ilgili halihazırda devam eden 9 dava ve 5 soruşturmanın bulunduğunu kaydetti.

Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak, toplumun kabul etmeyeceği ifadelerden dolayı soruşturma açılmıştı. Silifke'de Erdemli'de gerçekleşen bu konuşmalarda dosyalar birleştirilmiş, dava devam ediyor. Siyasetçilerimizin konuşmalarını yaparken, yapıcı siyaset yaptıklarında kazançlı çıkacaklarını ifade ediyoruz. Şu anda Kılıçdaroğlu ile ilgili devam eden 9 dava ve 5 soruşturma var" ifadelerini kullandı.

Kılıçdardoğlu: Safları sıklaştırın

Kılıçdaroğlu ise hakkında açılan davaya ilişkin X hesabından "Safları sıklaştırın" başlığıyla yayınladığı videoda, "Savunma yapmaya gidiyorum sanmayın, Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormaya gidiyorum" demişti.

Yavaş'tan destek, İmamoğlu'ndan mesaj

Kılıçdaroğlu'nun, "safları sıklaştırın" başlıklı yayınladığı videoya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan destek geldi. Yavaş,"Hukuksuz davanın 22 Kasım'daki duruşmasına ben de katılacağım. Bu dava, sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'na destek vererek duruşmaya katılacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu’nun davasının olduğu gün Almanya’da olacak. Kılıçdaroğlu'nun "safları sıklaştıralım" paylaşımının ardından İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" paylaşımı yapılması ise tartışmalara neden olmuştu.

82 CHP milletvekili ve 11 büyükşehir belediye başkanının da duruşmada hazır olması bekleniyor.