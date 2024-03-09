Pentagon yeni UFO raporunu açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bakanlık görevlileri tarafından tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili yapılan incelemelerin sonuçlarını açıkladı.

Pentagon'un açıkladığı raporda, UFO olduğu düşünülen cisimlerin çoğunun sıradan maddeler olduğu belirtildi.

Pentagon sözcüsü Pat Ryder, akademik kurumların desteğiyle yürütülen incelemelerde, UFO ihbarlarının tümünün Dünya dışı varlıklarla bağlantısız çıktığını ifade etti. Ryder, yine de birçok olayın tam olarak netleştirilemediğini belirtti.