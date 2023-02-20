PETDER üyelerinden 125 milyon litre akaryakıt desteği

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) üyesi akaryakıt şirketleri, depremin ilk gününden 19 Şubat akşamına kadar deprem bölgesine toplamda 5 bin 300'den fazla tanker seferiyle yaklaşık 125 milyon litre akaryakıt gönderdi. Bunun bir kısmını ise hibe akaryakıt oluşturdu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, akaryakıt desteğinin yanı sıra nakdi yardımlar, gıda, kıyafet, hijyen ürünleri, çadır, battaniye, yatak, ilaç, tıbbi malzemeler, seyyar tuvalet, elektrikli ısıtıcı, jeneratör ve temel ihtiyaç malzemeleri ve yaşamsal malzemeler de bölgeye ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PETDER Genel Sekreteri Köksal Onur İnci, depremin ilk anından itibaren koordinasyon içinde sıkıntıları en aza indirmek için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Üyelerimiz akaryakıt dışında acil ve temel ihtiyaç malzemelerini de hızla bölgeye gönderdi ve göndermeye devam ediyor, ayrıca belirlenen kurumlara nakdi bağışlarda bulunuyorlar. Tüm şirketlerimizin çalışanları da canla başla bu yardım çalışmalarında yer alıyor, ürün paketleri hazırlıyor, nakit bağış topluyor, arama-kurtarma faaliyetlerine katılıyor. Gün, dayanışma günü, birlik olma günü. Yaralarımızı inşallah hep birlikte en kısa zamanda saracağız."