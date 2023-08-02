Plastik poşete zam geldi mi? 2023 plastik poşet fiyatı kaç TL?

Marketlerde 25 kuruş olan plastik poşet fiyatına yeni düzenleme. Plastik poşet fiyatı kaç TL oldu? Zamlar plastik poşet fiyatlarını da artırdı. Cumhurbaşkanı kararı ile plastik poşetler ücretine zam yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla göre plastik alışveriş poşetlerine 4,5 yıl sonra zam geldi. Kararla plastik poşetlerin katılım payı 38,5 kuruşa yükseltildi.

25 kuruşa satılan poşetler için bundan böyle 38,5 kuruş ücret alınacak.

Çevreyi plastik atıklarndan korumak için başlatılan plastik poşete ücret uygulaması, 1 Ocak 2019 tarihinde başlanmıştı. Başladığı günden bu yana 25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.