Prof. Dr. Ahmet Ercan bölgeyi işaret etti, illeri saydı: Er ya da geç deprem olacak uyarısı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra dikkatlerin çevrildiği Doğu Anadolu'da fay hareketliliği sürüyor. Adıyaman'daki 4 büyüklüğündeki depremin ardından gece saatlerinde merkez üssü Sivas'ın Sincik ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğu Anadolu Fayı için deprem uzmanlarından uyarılar gelmeye devam ediyor.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Adıyaman ve Sivas'taki depremin ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Deprem uzmanı, Doğu Anadolu Fayı'nın gerilmesini Sivas, Adıyaman, Bitlis-Zagros bindirme kuşağı ve KAK üzerinde sürdürdüğünü söyledi.

Ercan, "Gerginliğin yer direcini yendiği konumda er ya da geç deprem olacak" uyarısında bulundu. Deprem uzmanının paylaşımı şöyle:

"Anadolu ülke boyutunda yaygın gerilmeyi Adıyaman M4,0, Bitlis-Zağros bindirmesi ile Sivas-Gürün'de M4,5, Kuzey Anadolu Kırığı (KAK) üzerinde, sürdürüyor. Gerginliğin yer direcini yendiği konumda er ya da geç deprem olacak."