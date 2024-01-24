Prof. Dr. Ahmet Ercan 'en duyarlı bölge' diyerek açıkladı: 8 büyüklüğünde deprem uyarısı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra dikkatlerin çevrildiği Doğu Anadolu Fayı için deprem uzmanları uyarılarını sürdürüyor. Uzmanlar tarafından Doğu Anadolu’nun kırılmaya hazır olduğu ve 7’nin üzerinde deprem üretebileceği ifade ediliyor.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Doğu Anadolu Fayı için uyarılarda bulundu. Türkiye'de depreme en duyarlı bölge olarak Bingöl-Karlıova'yı işaret eden Ercan, yapılaşmanın 8 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.

"Gökdere, Ilıca ve Karlıova'ya dikkat" ifadelerini kullanan Ercan, şunları kaydetti:

"Doğu Anadolu Kırığı boyunca gerilme hızı KD'ya Bingöl- Karlıova'ya doğru gittikçe artıyor. Türkiye'de depreme en duyarlı yer burasıdır. Yapılaşma kayalık yerlerde, M8,0'e dayanacak güçte yapılmalıdır. Gökdere, Ilıca, Karlıova'ya dikkat."