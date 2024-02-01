Marmara'da depremler... Prof. Dr. Naci Görür 'bekliyoruz' diyerek uyardı: Orada canlı bir fay var

Marmara Denizi’nde son günlerde fay hareketliliği yaşanıyor. Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 3.2 ve 3.4 büyüklüğündeki depremler sonrası “Olası İstanbul depreminin habercisi mi” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Söz konusu depremlerin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den ilk açıklama geldi.

TGRT Haber’e konuşan Görür, Marmara Körfezi'ndeki peş peşe yaşanan depremlerin fayların doğal hareketleri olduğunu söyledi. "Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum” ifadelerini kullanan Görür, Marmara'da hali hazırda bir deprem beklendiği uyarısını da yineledi.

Görür açıklamasında şunları kaydetti:

"Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum. Bunlar her yerde ve her zaman olabilecek depremler. Fay dediğimiz şey ölü olmadığına göre nefes alıyor. Ben uyusam, hiç hareket etmesem kalbimi yine de duyarsınız. Korkacak mısın benden? O yüzden bu depremleri hiçbir şekilde ciddiye almayın. Ama Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz. Orada canlı bir fay var. Bu yaşanan depremler de canlı olduğunu gösterir."