Hakkari'deki deprem... Prof. Dr. Naci Görür 'göz ardı edilmemeli' diyerek uyardı: Değişime uğradı
Hakkari'deki 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarılar gelmeye devam ediyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, daha önce de uyarılarda bulunduğu Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı'na dikkat çekti. Görür, "Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi" uyarısında bulundu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Görür, Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı'na dikkat çekerek stres alanı değişimine uğradığını söyledi.
Prof. Dr. Görür, "Bu husus gözardı edilmemelidir" diyerek "Stres yükledi" uyarısında bulundu. Görür paylaşımında, "Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı'nın üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus göz ardı edilmemelidir" dedi.