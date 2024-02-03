Prof. Dr. Ahmet Ercan 'zamanı bilmiyorum' diyerek bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem uyarısı

Deprem uzmanları, Türkiye'nin deprem haritasına ilişkin uyarılarını sürdürerek Doğu Anadolu'ya dikkat çekiyor. Uzmanlar, Bitlis- Zagros Bindirme kuşağını işaret ederek Arap Levhası'nın kuzeye doğru hareket ettiğini ve Doğu Anadolu’yu sıkıştırdığını vurguluyor.

Doğu Anadolu Fayı'nın 7 büyüklüğünde deprem üretebileceğine dikkat çekilirken AFAD, sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedilirken paniğe yol açtı.

Prof. Dr. Ercan uyardı: Bölge gelecekte 7 büyüklüğünde bir depreme gebe

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Hakkari'deki depremin ardından bölge için önemli bir uyarıda bulundu. Ercan, bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini söyledi. Deprem uzmanı paylaşımında şunları kaydetti:

"06.09'da Hakkari- Kayalık Çukurca'da ola M4,1 lik küçük deprem ortamın gerilmekte olduğunu gösteriyor. Bölge gelecekte M7 dolayında bir depreme gebedir. Zamanı bilmiyorum."