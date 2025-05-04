Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van’da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan verilere göre, bugün sabah saatlerinde Van’da bir deprem gerçekleşti.

Depremin derinliği 5 km olarak kaydedildi

Saat 07.04’te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Çitören olduğu ve yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.