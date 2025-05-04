Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van’da deprem oldu
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Van’da sabah saatlerinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan verilere göre, bugün sabah saatlerinde Van’da bir deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği 5 km olarak kaydedildi
Saat 07.04’te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Çitören olduğu ve yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Gündem