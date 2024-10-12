Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken Köfteci Yusuf çıkışı: 'İnadına Köfteci Yusuf’ta köfteye devam'

Köfteci Yusuf'un Ankara ve Bursa şubelerinde satılan köfte ve dönerine domuz eti karıştırdığı tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı takli ve tağşiş listesine Köfteci Yusuf'u da dahil etti.

Skandala tepki yağarken farklı düşünen isimler de yok değil. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Milyonlarca dolar değerine ulaşmış bir işletme salak mı da binde bir oranında domuz eti kullansın? Bu işin altından işletmeyi ucuza satın almaya çalışan mafyavari gruplar çıkabilir mi” sorularını yöneltmişti.

Ahmet Ercan da tartışmaya dahil oldu

Özgür Demirtaş'ın ardından dikkat çeken bir çıkış da Türkiye'yi depreme karşı bilinçlendirmeye çalışan isimler arasında yer alan jeofiik fizik mühendisi Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan'dan geldi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, ABD merkezli hamburgercileri kast ederek bu firmaların, yerli/milli Köfteci Yusuf'la baş edemediğini ve bu nedenle çamur attığını iddia etti.

Ahmet Ercan sosyal medya mesajında, "İnadına Köfteci Yusuf’ta köfteye devam" ifadesini kullandı.

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş da domuz etki skandalına yönelik açıklamasında iddiaları kesin bir dille reddetmiş ve kumpasa uğradığını öne sürmüştü.