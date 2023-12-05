Prof. Dr. Babuşçu'dan tartı hesabı: 2,9 milyon TL’lik ev için 16,2 kg TL gerekiyor

Başkent Üniversitesi Uluslararası Bankacılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, TL'de yaşanan değer kaybını ilginç bir örnekle ortaya koydu.

Değeri 2,9 milyon TL olan bir ev için ödenmesi gereken Türk Lirası ile doların ‘ağırlıklarını’ hesapladı. Buna göre bu evi alabilmek için tamamı 200 TL'lik banknotlardan oluşan 145 deste gerekiyor. Her bir destenin ağırlığı 112 gr. olduğu hesaplandığında 16.2 kg ağırlığında TL nakitle bu ev alınabiliyor.

Babuşçu'nun hesabına göre, bu evi dolar olarak almak istediğinizde ise 100 dolarlık 10 deste yeterli oluyor. 10 deste 100 dolarlık banknotun ağırlığı ise 990 gr geliyor.

Şenol Babuşçu, paylaşımının sonuna şu notu düştü:

"Bu durum dolarizasyonun artmasına neden olmaktadır. Vatandaş 16 kg banknot yerine 1 kg banknotu taşımayı tercih etmektedir. Seçim sonrası bir an önce 500 ve 1000 TL banknotlar piyasaya çıkarılması ile bu konu çözümlenecektir.”