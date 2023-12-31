Prof. Dr. Celal Şengör'den Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a sert tepki: Zır cahillik, saçma sapan şeyler

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un 'deprem olmayacak' açıklamalarına sert tepki gösterdi. Gazeteci Fatih Altaylı’nın Youtube üzerinden yaptığı ‘Teke Tek Bilim’ programının konuğu olan Şengör, “Şener Üşümezsoy’a depremi soran gazeteci cahildir. Onun depremle ilgili hakemli dergide çıkmış bir tane makalesi var mı? Yok. Niye soruyorsun” ifadelerini kullandı.

Altaylı’nın Üşümezsoy’un sözlerini hatırlatarak, “Sürekli olarak deprem olmayacak merak etmeyin demesini açıkçası kendi adıma sorumsuzca buluyorum” demesi üzerine Şengör, “Cahilane bir laf kusura bakma sen kibarca sorumsuzca dedin ama bu zır cahillik. Bakıyorsun adamın o konuda çalışması var mı yok. Saçma sapan şeyler” diye konuştu.

Prof. Dr. Üşümezsoy ne demişti?

Şener Üşümezsoy "İstanbul’da 7 ve üstü deprem olmayacak. Çünkü Marmara Depremi ile ilgili malumatlar çürütüldü. Yegane risk Kumburgaz çukurunda, orada da 6-6.5 arası deprem bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

"Naci'nin tek bir derdi var..."

Ayrıca Prof. Dr. Naci Görür ile ilgili de açıklamada bulunan Celal Şengör, “Naci’nin deprem ile bir alakası yok fakat hızla öğrendi. Şimdi ise yırtınıyor. Naci’nin bir tek derdi var; İstanbul’u depreme hazırlamak” dedi.