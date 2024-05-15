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Prof. Dr. Ercan, o bölgeyi uyardı: Büyük depreme gebedir, süresini bilmiyoruz

Ege Denizi Karaburun açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu sarsıntı sonrası Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama geldi. Ercan, "Bölge M6,5’da büyük depreme gebedir. Süresini bilmiyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Ercan, o bölgeyi uyardı: Büyük depreme gebedir, süresini bilmiyoruz
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Ege Denizi Karaburun açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Karaburun açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Söz konusu sallantılar sonrası Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk açıklama geldi.

Prof. Dr. Ercan, "Bölge M6,5’da büyük depreme gebedir. Süresini bilmiyoruz" dedi.

Ercan'ın konuya ilişkin sosyal medya açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Midilli-Sisam-Karaburun-Foça alanı Zeytinbağ kırığının gerdiği bir deprem alanıdır. Son deprem 12 Haz. 12.28’de M6,2 olmuş, ancak buradaki gerginliği boşaltamamıştı.Bu gün Midilli M4,5; gerginliğin sürdüğünü göstermektedir. Bölge M6,5’da büyük depreme gebedir. Süresini bilmiyoruz."

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