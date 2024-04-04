Prof. Dr. Hakan Kara: Yolda yürürken 100 kişi sordu, cevapladım işe yaramadı!

Bilkent Üniversitesi'nin deneyimli ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ekonomik verilerini değerlendirmeyi sürdürüyor. Kara, seçimler öncesi kendisini yolda durdurup, "Kur patlar mı?" sorusunu en az 100 kişini sorduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Geçen haftalarda yolda yürürken en az 100 kişi çevirip hocam seçimden sonra kur patlar mı diye sordu. Hepsine de hayır dedim. Yine de seçim öncesine dair açıklanan veriler bir çoğunun bize inanmayıp döviz aldığına işaret ediyor."

Geçen haftalarda yolda yürürken en az 100 kişi çevirip hocam seçimden sonra kur patlar mı diye sordu. Hepsine de hayır dedim. Yine de seçim öncesine dair açıklanan veriler bir çoğunun bize inanmayıp döviz aldığına işaret ediyor. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) April 4, 2024

Bahkaların tahsili gecikmiş alacakları anormal düşüşte

Kara bir başka paylaşımında ise bankaların tahsili gecikmiş alacaklarının anormal derecede düştüğüne değinerek, "Geçmişteki yüksek enflasyon ve düşük faiz ortamının reel borçluluğu azaltması nedeniyle, Bankaların tahsili gecikmiş alacakları anormal derecede düşük düzeylere indi. Yılın ikinci yarısında burada belirgin artış görmek şaşırtıcı olmaz" yorumunu yaptı.