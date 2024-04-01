Prof. Dr. Hakan Kara seçim sonuçlarını günler önce nasıl bildi? Yaptığı grafik neyi anlatıyor?

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, seçimlerden günler önce yaptığı bir paylaşımda, Tüketici Güven Endeksi üzerinden iktidarın yerel seçimlerden zayıflayarak çıkacağını duyurdu.

İktidar partilerinin aleyhine işleyeceğini gösteriyor

Kara, hazırladığı grafiği paylaşarak, "Yerel seçimlere 80’in altında tüketici güveni ile girilmesi ekonomik şartların iktidar partilerinin aleyhine işleyeceğini gösteriyor. Tabii sonucu her zaman ekonomi belirlemiyor" yorumunu yaptı.

Yerel seçimlere 80’in altında tüketici güveni ile girilmesi ekonomik şartların iktidar partilerinin aleyhine işleyeceğini gösteriyor. Tabii sonucu her zaman ekonomi belirlemiyor. pic.twitter.com/4YMO3BjgWg — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 20, 2024

Hakan Kara, yine seçim öncesi yaptığı başka bir paylaşımında ise endeksin kritik seviyelerinin 80-90 arasında olduğunu, 2019'da endeksin 80 seviyesine indiğinde iktidarın İstanbul'u kaybettiğini belirterek, şunları söyledi:

Endeks 2019'daki gibi kritik seviyelerde

"Seçim sonuçlarını tahmin için anketler yerine Tüketici Güven Endeksine bakmayı daha sağlıklı buluyorum. Kritik seviyeler 80-90 arasına denk geliyor.

Son 12 yılda seçimlerin öncesinde Tüketici Güven Endeksi 90’ın üzerine çıktı ve iktidar partileri kazandı.

Tek istisna 2019 yerel seçimiydi. O dönemde ekonomik durgunluk nedeniyle tüketici güveni 80’lere inmişti ve muhalefet İstanbul’u aldı.

Mevcut dönemde ekonomide belirgin bir durgunluk olmasa da, Tüketici Güven Endeksi şu anda 2019 yerel seçimleri ile aynı seviyelerde. Nedeni muhtemelen gelir dağılımındaki bozulma. Bu görünüm iktidar partilerinin seçimden zayıflayarak çıkacağına işaret ediyor."

Seçim sonuçlarını tahmin için anketler yerine Tüketici Güven Endeksine bakmayı daha sağlıklı buluyorum.

Kritik seviyeler 80-90 arasına denk geliyor.

Son 12 yılda seçimlerin öncesinde Tüketici Güven Endeksi 90’ın üzerine çıktı ve iktidar partileri kazandı.

Tek istisna 2019 yerel… pic.twitter.com/ncuEtrlDfy — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 31, 2024

Öngörümüzü doğruluyor...

Paylaştığı endeks üzerinden seçim tahminini nokta atışı yapan Kara, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada ise, "Sonuçlar öngörümüzü doğruluyor" ifadelerini kullandı.