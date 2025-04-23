Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: Kumburgaz Fayı yükleniyor

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da hissedilen depremler için yaptığı paylaşımda, ilk hissedilen 4.00 şiddetindeki depremde Kumburgaz fayına dikkat çekti.

Görür, şunları söyledi:

"12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, fikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor."

12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, fikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor pic.twitter.com/JNabxbuDYR — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 23, 2025

"Deprem beklenen fayda oldu"

Ekol TV'ye yaptığı açıklamada Prof. Dr. Haluk Selim, "Deprem, Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde meydana geldi. Deprem, Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde meydana geldi. Burası, 1999’dan beri olası İstanbul depremi için işaret edilen segmentlerden biri." dedi.

"Deprem, Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde meydana geldi"



Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim: Deprem, Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde meydana geldi.

Burası, 1999’dan beri olası İstanbul depremi için işaret edilen segmentlerden biri.#EkolTV #GünOrtası pic.twitter.com/pcTHzwvEyd — Ekol TV (@ekoltvv) April 23, 2025

"Hiroşima'ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldı"

Halk TV yayınına katılan Prof. Dr. Ahmet Ercanlar paniğe neden olan depremlerin ardından ilk değerlendirmelerini paylaştı.

Ercanlar, "Ana deprem gelmeden önce şiddeti 4-5-6'ya varan öncü depremlerin olacağını belirtmiştim. Bunlardan bir tanesi bu, 6.2" dedi.

Paniğe neden olan depremin orta şiddette ve gerginlik birikimini ortaya koyan bir sarsıntı olduğunu ifade eden Ercanlar şöyle devam etti:

"Bu küçümsenmeyecek bir deprem. İstanbul'da yıkım eşik değeri yaklaşık 4.4'ten sonra başlar.

Bizim Silivri önlerinde beklemiş olduğumuz depremin büyüklüğü 7-7.2'dir. Dolayısıyla bundan bir puan daha yüksek olacaktır. İstanbul'da beklenen deprem oldu, bitti diyemeyiz."