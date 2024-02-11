Prof. Dr. Naci Görür Hakkari depremi için ne demişti?
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari Yüksekova’da 3 Şubat’ta yaşanan 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında konuşmuştu. Görür, "Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus göz ardı edilmemelidir" demişti.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 Şubat’ta sabah saatlerinde yaşanan depreme ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:
* Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı’nın üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus göz ardı edilmemelidir. Sevgiyle.