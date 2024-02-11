Son Dakika: Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan anında uyarı

Hakkari'de saat 07.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem haberinin hemen ardından yaptığı uyarılarla Türkiye’yi felakete karşı uyaran Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

Prof. Dr. Ercan, “Hakkari Depremini beklerken bugün M4,4 oldu. Yapılar ile yer jeofizikçilerce hızla taranmalı, rezonans ölçüleri tez alınmalı. Yıkıma duyarlı olanlar depremi beklemeden yıkılmalı.TOKİ hızla konut yapmalı” çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, mesajında “Kimse ölmesin, acılar yaşanmasın artık. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir” ifadesini kullandı.

Yüksekova, Hakkari yerleşim alanı ve çevresi jeolojik yapı, tektonik özellikler, depremsellik açısından riskli bölgede yer alıyor. Uzmanlar bölgede 7 büyüklüğünde ve üzerinde deprem bekliyor.

Naci Görür Hakkari için ne demişti?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari Yüksekova’da 3 Şubat’ta yaşanan deprem sonrasında önemli mesajlar vermişti. Prof. Dr. Görür "Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus göz ardı edilmemelidir" demişti.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları aktarmıştı:

* Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı’nın üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus göz ardı edilmemelidir.