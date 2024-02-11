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Prof. Dr. Naci Görür'den Hakkari depremi sonrası kritik mesaj: Bu kuşak çok sıkıştı

Son dakika haberi... Hakkari’de bu sabah 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssününün Yüksekova ilçesi olduğunu duyurdu. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Naci Görür'den Hakkari depremi sonrası kritik mesaj: Bu kuşak çok sıkıştı
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Hakkari'de saat 07.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bölgedeki depremlere ilişkin kritik açıklamalarda bulunan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin öncesinde pek çok uyarıda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X (Twitter) hesabı üzerinden bir değerlendirme yaptı.

Prof. Dr. Görür, “Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari Yüksekova’da 3 Şubat’ta yaşanan 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında da benzer bir açıklama yapmıştı:

* Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus göz ardı edilmemelidir."

Son Dakika: Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan anında uyarıSon Dakika: Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan anında uyarıGündem

Hakkari depreminin hemen ardından Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan da bir açıklama gelmişti. 

Prof. Dr. Ercan, "Hakkari Depremini beklerken bugün M4,4 oldu. Yapılar ile yer jeofizikçilerce hızla taranmalı, rezonans ölçüleri tez alınmalı. Yıkıma duyarlı olanlar depremi beklemeden yıkılmalı. TOKİ hızla konut yapmalı” çağrısında bulunmuştu.

Prof. Dr. Naci Görür Hakkari depremi için ne demişti?Prof. Dr. Naci Görür Hakkari depremi için ne demişti?Gündem

 