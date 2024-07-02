Profesör Bekir Karasu'nun ölümündeki sır perdesi aralandı: Ön otopsi raporu çıktı, gözaltılar var
Eskişehir'de 5 gündür haber alınamayan Profesör Bekir Karasu'nun cansız bedeni Porsuk Çayı'nda elleri arkadan bağlanmış halde bulunmuştu. Olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Karasu'nun olay günü bir kafile ile geziye çıktığı ve 5 kişilik grubu aracına aldığı belirlendi. Ön otopsi raporunda Karasu'nun boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı, 2 kişi aranıyor.
Eskişehir’de 5 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'nun (59) Porsuk Çayı'nda ellerinden iple bağlanmış halde cesedi bulundu.
Olaylar ilgili soruşturma sürerken yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.
Ekipler tarafından güvenlik kameraları tek tek incelenirken cep telefonu sinyalleri de takip edildi.
5 kişiyi aracına almış
Profesörün kaybolmadan önce 5 kişiyi aracına aldığı tespit edildi. Bekir Karasu'nun olay günü bir kafile ile geziye çıktığı öğrenildi.
Gasp iddiası
Kendisiyle başlangıçta arkadaşlık bağı kuran bir grup tarafından gasp edildiği anlaşıldı.
Saatlerce izlenen görüntülerde Karasu ile birlikte 5 şüphelinin aynı araca bindiği görüldü.
Karasu'ya ait terk edilmiş halde bulunan araç da gasp edilmişti.
5 şüpheli gözaltında, 2 kişi aranıyor
Olayla ilgili 7 şüpheli belirlenirken 5 kişi gözaltına alındı. Kayıp 2 zanlı aranıyor.
Ön otopsi raporu çıktı: Boğularak öldürülmüş
Ön otopside Bekir Karasu'nun boğularak öldürüldüğü belirlendi. Kesin ölüm nedeni ayrıntılı otopsi sonucu ortaya çıkacak.