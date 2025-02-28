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Ramazan Bayramı’nda piyasaya süreceklerdi! 17 ton tarihi geçmiş çikolata ele geçirildi

Ankara’da son tüketim tarihi geçmiş 17 ton çikolata ele geçirildi. Jandarma’nın operasyonuyla fırsatçılar yakayı ele verdi. Şirketin, piyasadan tarihi geçmiş çikolata topladığı ve Ramazan Bayramı öncesinde piyasaya süreceği öğrenildi.

Haber Merkezi
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Ramazan Bayramı’nda piyasaya süreceklerdi! 17 ton tarihi geçmiş çikolata ele geçirildi
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Ankara'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarihi geçmiş ve son tüketim tarihi değiştirilmiş menşei belli olmayan 17 ton çikolata ele geçirildi.

Ramazan Bayramı için hazırlık yapıyorlarmış

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesi'ndeki bir gıda ve pazarlama şirketi tarafından tarihi geçmiş çikolataların piyasadan toplanarak aseton ve pamuk ile son tüketim tarihinin silinerek değiştirildiği ve menşei belli olmayan çikolataların Ramazan Bayramı öncesi piyasaya arz edileceği bilgisi üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarihi geçmiş çikolata için harekete geçti

Şirkete ait depoya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ortak operasyon düzenlendi.

Menşei belli olmayan tonlarca çikolata ele geçirildi

Operasyonda adreste yapılan aramada 17 milyon lira değerinde son tüketim tarihi geçmiş ve menşei belli olmayan 17 ton çikolata ele geçirildi. Operasyonla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi.

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