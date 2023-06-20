Resmi Gazete'de bugün (20 Haziran 2023)
20 Haziran 2023 Tarihli ve 32227 Sayılı Resmî Gazete.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/10)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/12)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/14)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/15)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2023/5, K: 2023/45 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/3/2023 Tarihli ve 2019/40991 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri