Resmî Gazete'de bugün (8 Haziran 2023)
08 Haziran 2023 Tarihli ve 32215 Sayılı Resmî Gazete.
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1372 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İstanbul Milletvekili Numan KURTULMUŞ’un Seçildiğine Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Başkanlar Kurulunun 2023/3 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri