Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık ve kamu kurumlarında kritik atamalar

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Sağlık, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarında çeşitli kadrolara atama yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Safa Koçi atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına İş Müfettişi Erhan Taylan atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne Murat Demir, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü: Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Advan görevden alındı.

- Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mithat Aydın,

- Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne I. Hukuk Müşaviri olarak Devran Ünlü,

- Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu Üyesi olarak Zafer Benli ve Mithat Yüksel,

- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne ise Halil Yılmaz atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine ve Vergi Müfettişliğin aşağıdaki kişiler atandı.

Vergi Başmüfettişi: Filiz Özdemir

Vergi Başmüfettişi: Ömer Başar

Vergi Başmüfettişi: Erkan Doğan

Vergi Başmüfettişi: Cafer Durmuş

Vergi Başmüfettişi: Mesut Ardan

Vergi Başmüfettişi: Cafer Bolatbaş

Vergi Başmüfettişi: Önal Akçay

Vergi Başmüfettişi: Metin Yılmaz

Vergi Başmüfettişi: Fırat Kılıç

Vergi Başmüfettişi: Abdullah Akkuş

Vergi Başmüfettişi: Fatih Yegin

Vergi Başmüfettişi: Uğur Şener

Vergi Başmüfettişi: Serkan Baş

Vergi Başmüfettişi: Serkan Kurt

Vergi Başmüfettişi: Çağatay Şen

Vergi Başmüfettişi: Sezer Salih Kılıçoğlu

Vergi Başmüfettişi: Muharrem Korkmaz

Vergi Müfettişi: Sedat Özekez

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine Özgür Tunçdemir Gül atandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliğine Nergis Sağlık atandı.

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı, yerine Mehmet Fidan atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker görevden alındı.

- Tarım ve Orman Bakanlığı XIV. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk görevden alınmış;

- II. Bölge Müdürlüğüne III. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek,

- IX. Bölge Müdürlüğüne VIII. Bölge Müdürü Gültekin Aksan,

- XIV. Bölge Müdürlüğüne Melikunnas Özkaya atandı.

Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine ve Ticaret Müfettişliğine aşağıdaki atamalar yapıldı.

Ticaret Başmüfettişi Mehmet Şeşen

Ticaret Başmüfettişi Duran Turancıftçi

Ticaret Başmüfettişi Ömer Ergün

Ticaret Başmüfettişi Zübeyir Apak

Ticaret Başmüfettişi Muhammed Semih Salalı

Ticaret Başmüfettişi Mehmet Doğru

Ticaret Başmüfettişi Mehmet Aydoğdu

Ticaret Başmüfettişi Mehmet Umud Cemiloğlu

Ticaret Başmüfettişi Müslüm Yıldırım

Ticaret Başmüfettişi Sevinç Gökhan Koşar

Ticaret Başmüfettişi Abdurrahman Özcan

Ticaret Başmüfettişi Esen Özden

Ticaret Müfettişi Ferdi Sepetçi

Ticaret Müfettişi Veli Kayadibi

Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına Zafer Soylu, Genel Sekreterliğine ise Mustafa Süleyman Beşli atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan bölge liman başkanlıklarına yapılan atamalar şu şekildedir:

- Marmaris Bölge Liman Başkanlığına Eray Aykanat,

- Ceyhan Bölge Liman Başkanlığına Mustafa Yılmaz,

- İskenderun Bölge Liman Başkanlığına Atilla Piralioğlu,

- Karadeniz Ereğli Bölge Liman Başkanlığına Bülent Eyüpoğlu,

- Mersin Bölge Liman Başkanlığına Aytekin Sarıca,

- Tuzla Bölge Liman Başkanlığına Ahmet Porsuk atanmıştır.