Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık ve kamu kurumlarında kritik atamalar
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarda yapılan atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Sağlık, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarında çeşitli kadrolara atama yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Safa Koçi atandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına İş Müfettişi Erhan Taylan atandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne Murat Demir, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü: Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Advan görevden alındı.
- Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mithat Aydın,
- Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne I. Hukuk Müşaviri olarak Devran Ünlü,
- Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu Üyesi olarak Zafer Benli ve Mithat Yüksel,
- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne ise Halil Yılmaz atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine ve Vergi Müfettişliğin aşağıdaki kişiler atandı.
Vergi Başmüfettişi: Filiz Özdemir
Vergi Başmüfettişi: Ömer Başar
Vergi Başmüfettişi: Erkan Doğan
Vergi Başmüfettişi: Cafer Durmuş
Vergi Başmüfettişi: Mesut Ardan
Vergi Başmüfettişi: Cafer Bolatbaş
Vergi Başmüfettişi: Önal Akçay
Vergi Başmüfettişi: Metin Yılmaz
Vergi Başmüfettişi: Fırat Kılıç
Vergi Başmüfettişi: Abdullah Akkuş
Vergi Başmüfettişi: Fatih Yegin
Vergi Başmüfettişi: Uğur Şener
Vergi Başmüfettişi: Serkan Baş
Vergi Başmüfettişi: Serkan Kurt
Vergi Başmüfettişi: Çağatay Şen
Vergi Başmüfettişi: Sezer Salih Kılıçoğlu
Vergi Başmüfettişi: Muharrem Korkmaz
Vergi Müfettişi: Sedat Özekez
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine Özgür Tunçdemir Gül atandı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliğine Nergis Sağlık atandı.
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı, yerine Mehmet Fidan atandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker görevden alındı.
- Tarım ve Orman Bakanlığı XIV. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk görevden alınmış;
- II. Bölge Müdürlüğüne III. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek,
- IX. Bölge Müdürlüğüne VIII. Bölge Müdürü Gültekin Aksan,
- XIV. Bölge Müdürlüğüne Melikunnas Özkaya atandı.
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine ve Ticaret Müfettişliğine aşağıdaki atamalar yapıldı.
Ticaret Başmüfettişi Mehmet Şeşen
Ticaret Başmüfettişi Duran Turancıftçi
Ticaret Başmüfettişi Ömer Ergün
Ticaret Başmüfettişi Zübeyir Apak
Ticaret Başmüfettişi Muhammed Semih Salalı
Ticaret Başmüfettişi Mehmet Doğru
Ticaret Başmüfettişi Mehmet Aydoğdu
Ticaret Başmüfettişi Mehmet Umud Cemiloğlu
Ticaret Başmüfettişi Müslüm Yıldırım
Ticaret Başmüfettişi Sevinç Gökhan Koşar
Ticaret Başmüfettişi Abdurrahman Özcan
Ticaret Başmüfettişi Esen Özden
Ticaret Müfettişi Ferdi Sepetçi
Ticaret Müfettişi Veli Kayadibi
Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına Zafer Soylu, Genel Sekreterliğine ise Mustafa Süleyman Beşli atandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan bölge liman başkanlıklarına yapılan atamalar şu şekildedir:
- Marmaris Bölge Liman Başkanlığına Eray Aykanat,
- Ceyhan Bölge Liman Başkanlığına Mustafa Yılmaz,
- İskenderun Bölge Liman Başkanlığına Atilla Piralioğlu,
- Karadeniz Ereğli Bölge Liman Başkanlığına Bülent Eyüpoğlu,
- Mersin Bölge Liman Başkanlığına Aytekin Sarıca,
- Tuzla Bölge Liman Başkanlığına Ahmet Porsuk atanmıştır.