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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Güney Afrika, Sierra Leone, Güney Sudan ve Sırbistan büyükelçiliklerine atama yapıldı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

- Güney Afrika Büyükelçiliğine, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç,

- Sierra Leone Büyükelçiliğine, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende,

- Güney Sudan Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin,

- Sırbistan Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.

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