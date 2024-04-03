Reuters: Türkiye'nin hamlesi piyasaları şaşkına çevirdi!

Reuters, merkez bankalarının mart ayı performansını içeren bir analiz haber derledi. Haberde, Türkiye'nin 500 baz puanlaık artışının piyasalarda şaşkınlık yarattığı ifade edildi.

Analizde şu bilgilere yer verildi:

"İsviçre mart ayında büyük merkez bankaları arasında faiz indirimi sürecini başlatırken, gelişmekte olan ekonomilerde gevşeme hamleleri yeniden hızlandı.

İsviçre Ulusal Bankası, Kasım 2020'den bu yana temel borç verme faiz oranlarını düşüren, dünyada en çok işlem gören 10 para biriminden birini denetleyen ilk merkez bankası oldu.

Geçen ay toplantı yapan diğer yedi G10 merkez bankası (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Kanada, Avustralya, İsveç, Norveç ve Birleşik Krallık'taki merkez bankaları) faiz oranlarını değiştirmedi.

Para politikası yön değiştirdi

Zurich Insurance Group'un baş piyasa stratejisti Guy Miller, "Şu anda G10'da bir faiz indirimimiz var ve İsviçre Ulusal Bankası kapıdan ilk çıkan olacak. Yani artık merkez bankalarının sadece konuşmak yerine hareket ettiğini gösteren bazı kanıtlarımız var; para politikası gerçekten de yön değiştirdi" yorumunu yaptı.

Reuters'in yaptığı gelişmekte olan ekonomilerdeki 18 merkez bankasından beşi, mart ayında faiz oranlarını düşürdü.

Meksika'daki politika yapıcılar beklendiği gibi gevşeme döngüsüne başlarken, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Kolombiya gevşeme adımlarını iki katına çıkardı.

Piyasalar şaşkına döndü

Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kötüleşen enflasyon görünümünü gerekçe göstererek ve fiyat baskılarının önemli ölçüde kötüleşmesi halinde daha da sıkılaştırma yapacağını belirterek, 500 baz puanlık beklenmedik bir faiz artışıyla piyasaları şaşkına çevirdi.

Reuters gelişmekte olan piyasalar tablosunda, 12 merkez bankası mart ayında faiz belirleme toplantıları düzenledi. Gelişmekte olan piyasalarda yılbaşından bu yana gerçekleşen faiz artırımlarının toplamı 750 baz puan oldu ve bunların tamamı Türkiye tarafından gerçekleştirildi."