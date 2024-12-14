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Rize'de bugün: Fırtına, hortum, dolu, yağmur, kar...

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Rize’de yüksek kesimlerde kar yağışı hakim olurken, denizde de hortum çıktı. Pazar ilçesinde ise dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Haber Merkezi
İHA
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Rize'de bugün: Fırtına, hortum, dolu, yağmur, kar...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün öğle saatlerinde başlayan fırtına Rize merkez ve sahil ilçelerinde etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı yaşandı.

Pazar ilçesinde ise önce dolu yağışı yaşanırken ardından dolu yerini kar yağışına bıraktı.

Yine Pazar açıklarında denizde hortum görüldü.


Öte yandan Rize Artvin Havalimanı’nda da hava muhalefeti nedeniyle saat 16.00’a kadar olan bütün uçuşlar iptal edildi.

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