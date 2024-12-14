Rize'de bugün: Fırtına, hortum, dolu, yağmur, kar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün öğle saatlerinde başlayan fırtına Rize merkez ve sahil ilçelerinde etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı yaşandı.

Pazar ilçesinde ise önce dolu yağışı yaşanırken ardından dolu yerini kar yağışına bıraktı.

Yine Pazar açıklarında denizde hortum görüldü.



Öte yandan Rize Artvin Havalimanı’nda da hava muhalefeti nedeniyle saat 16.00’a kadar olan bütün uçuşlar iptal edildi.