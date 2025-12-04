Rojin Kabaiş olayında gizli tanık iddiası: Beyaz bir arabaya bindirildi

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Olaydan 13 ay sonra konuşan gizli tanık, özel bir televizyon programına bağlanarak dikkat çekici iddialar dile getirdi.

Beyaz bir arabaya bindirildi

Telefon ile yayına bağlanan gizli tanık, Rojin’in kaybolduğu gün saat 21.00-22.00 arasında bir erkek tarafından zorla beyaz bir arabaya bindirildiğini, aracı da bir erkeğin kullandığını öne sürdü. Gizli tanık, Rojin’i zorla arabaya bindiren kişinin 1.70 boylarında, orta kilolu, düz saçlı ve 25-30 yaşlarında biri olduğunu iddia ederek, genç kızın “Babama söylemeden gitmem, haberi var mı?” dediğini duyduğunu söyledi.

13 ay sonra neden konuştu?

13 ay sonra konuşması tepki toplayan gizli tanık, neden 13 ay sonra konuştuğuna ilişkin ise şunları söyledi:

Van Belediyesi’nin misafirhanesinde konaklıyordum. O gün baba Nizamettin Kabaiş ve ekipler Rojin’i arıyorlardı. Hâlâ bulunmamıştı. Rojin’in hareketleri, zorla arabaya bindirilişi dikkatimi çekince misafirhanedeki çalışana haber verdim. Vücudunda iki farklı erkek DNA’sı ortaya çıkınca da ifade verme gereği duydum.

Ne olmuştu?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül'de kayboldu. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Rojin’in cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.

Cenaze üzerinde Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk incelemede; vücudunda kesici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı ve kemik kırığı bulunmadığı tespit edildi.

Genç kızın boyun, diz ve kol bölgelerinde renk değişiklikleri gözlemlendi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla kan, idrar ve iç organ örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adli tıp raporu

6 Kasım 2024 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda, "iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edilmesine rağmen örneklerden şüpheli bir bulgu tespit edilmediği" açıklaması yapıldı.