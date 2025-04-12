RTÜK Başkanı Şahin’den ‘Flash Haber TV’ açıklaması: İddialar asılsızdır

İstanbul başsavcılığının yasadışı bahis soruşturmasında 14 Mart sabahı Flash Haber Tv’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında olduğu 59 kişiye şafak operasyonu düzenlenmişti. Sulh Ceza Hakimliği, Kork dahil 21 kişi için tutuklama, 31 kişi içinse adli kontrol kararı vermişti.

RTÜK’ün hisse devrini engellediği iddialarına cevap geldi

‘RTÜK’ün yayıncı kuruluşların hisse devrini ya da satışını engellediği’ iddiaları üzerine Şahin X hesabından şunları yazdı:

"Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Kork’un sahibi olduğu iddia edilen ve Flash Haber TV logosuyla yayın yapan kuruluşa ilişkin olarak RTÜK’e yöneltilen asılsız iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

"RTÜK'ün satışı engelleme yetkisi bulunmamaktadır"

Mer’i mevzuata göre RTÜK’ün, yayıncı kuruluşların hisse devrini ya da satışını engelleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu tür işlemlerde, yayıncıların RTÜK’e en geç 30 gün içinde bildirimde bulunması yeterlidir. Bildirim yapıldıktan sonra RTÜK süreçleri başlar.

"Herhangi bir izin verilmemiştir"

Erkan Kork’un hisse devrine ilişkin bildirimi RTÜK’e ulaştıktan sonra, “Flash Haber” logolu yayın kuruluşuna dair hiçbir iş veya işlem Üst Kurul tarafından onaylanmamış, (logo değişikliği, HD yayın talebi, kablo yayın talebi vb.) herhangi bir izin verilmemiştir.

Yayıncı kuruluşların kendi içindeki ticari faaliyetlerinin RTÜK’ün bilgisi ve onayı dâhilinde gerçekleştiği yönündeki iddialar, hem yasal gerçeklikten uzak hem de kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonudur.

"RTÜK süreci yakından takip ediyor"

Söz konusu yayın kuruluşu, yürütülen adli süreç sonucunda TMSF’ye devredilmiş olup, RTÜK süreci tüm boyutlarıyla yakından takip etmektedir.

RTÜK’e yönelik asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan bu girişimlere karşı sessiz kalınmayacak; kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğumuz aynı kararlılıkla sürdürülecektir."