RTÜK kanallara ceza yağdırdı

RTÜK, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına uzanan süreci ekrana taşıyan televizyon kanallarına yaptırımlar uyguladı.

Üst Kurul toplantısında oyçokluğuyla alınan kararlardan en çarpıcısı, Sözcü TV’ye verilen 10 gün yayın durdurma cezası oldu. Bu ceza, RTÜK mevzuatında lisans iptalinden önceki en ağır yaptırım olarak biliniyor.

RTÜK, Sözcü TV’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’den yaptığı canlı yayınlar ile yorumlarında “halkı kin ve düşmanlığa teşvik” ettiği gerekçesiyle kanala 10 gün boyunca yayın yapma yasağı getirdi.

Ekran tamamen kararacak

Kararın uygulanacağı süre boyunca Sözcü TV ekranı tamamen karartılacak. Ekranda sadece siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yer alacak.

RTÜK ayrıca aynı maddeden ikinci kez ceza alınması halinde Sözcü TV'nin lisansının iptal edileceğini de duyurdu.

Başarır'ın Bahçeli'ye söylediği sözler sebebiyle idari para cezası

Kurul, Sözcü TV’ye ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik ifadeleri nedeniyle yüzde 3 oranında idari para cezası verdi.

Halk TV, Tele 1 ve Now TV’ye de ceza verildi

RTÜK, İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası gelişmeleri canlı veren diğer kanalları da cezalandırdı.

Halk TV, Özgür Özel’in Saraçhane mitinginden yaptığı yayınlar ve yorumlar nedeniyle yüzde 5 idari para cezası ile 5 kez program durdurma cezasına çarptırıldı. Aynı yayında Ali Mahir Başarır’ın sözleri gerekçesiyle ek olarak yüzde 3 para cezası da verildi.

Tele 1, benzer yayınlar nedeniyle yüzde 5 para cezası ve 5 program durdurma cezası aldı. Ayrıca RTÜK Başkanı hakkında yapılan değerlendirmeler nedeniyle de yüzde 3 para cezasına hükmedildi.

NOW TV ise Orta Sayfa programında, İmamoğlu hakkında yürütülen sürece ilişkin “hukuka aykırı ve talimatla yürütülüyor” yorumları gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası aldı.

İki YouTube kanalına lisans almaları için süre tanındı

Üst Kurul toplantısından YouTube kanalı üzerinden yayın yapanlara yönelik de karar çıktı. RTÜK, 1.3 milyon abonesi olan Fatih Altaylı ile tutuklanan İlker Canikligil'in 900 binden fazla abonesi olan Flu TV Youtube kanallarına da lisans almaları için 72 saat süre verdi.