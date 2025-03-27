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Uludağ'da çıkan yangında üç kişinin hayatını kaybettiği otelin müdürü gözaltında

Uludağ'daki Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde çıkan yangında milli sporcu Berkin Usta, babası Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta hayatını kaybetti. Otel yangınına ilişkin soruşturmada otel müdürü gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Uludağ'da çıkan yangında üç kişinin hayatını kaybettiği otelin müdürü gözaltında
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Bursa'nın Uludağ ilçesinde bulunan Kervansaray Oteli'nde çıkan yangında alp disiplini kayakta milli sporcu olan Berkin Usta, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta hayatını kaybetti. 

Otel yangınına ilişkin soruşturmada otel müdürü gözaltına alındı.

Yangın sabaha karşı çıktı

Bursa Valiliği'nin aktardığına göre 05:29'da çıkan yangın sırasında otelin alt kısmındaki kayak merkezinde çalışan 12 kişi binadaydı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada yangının otelin kafe bölümünde çıktığı belirtildi. Açıklamada "İtfaiye Daire Başkanlığımız, 25 araç ve 60 personel ile 3 dakika içerisinde müdahale etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Otel 17 Mart'ta kapatıldı

Kervansaray Otel Yönetimi, yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bursa Uludağ’daki kapalı olan Kervansaray Otel’imizin arka tarafında, dışarıda bir veranda alanında gece saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen şekilde başlayarak otelimize sıçrayan bir yangın çıkmıştır ve kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alınmıştır. 17 Mart’ta jandarmaya bilgi verilerek kapatılan otelimizde meydana gelen yangın ile ilgili resmi makamlarla her türlü bilgi ve iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Detaylıca kamuoyu en hızlı şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.

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