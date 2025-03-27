Mısır'da 44 turisti taşıyan denizaltı battı! Ölü ve yaralılar var

Mısır'ın turistik bölgesi Hurgada açıklarında, 44 turist taşıyan 'Sindbad' adlı denizaltı battı ve büyük bir trajediye yol açtı. Olayda en az 6 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Denizaltının, limana oldukça yakın bir bölgede batmış olduğu öğrenildi. BBC'ye göre Mısır'daki Rus Büyükelçiliği, gemideki turistlerin tamamının Rus olduğunu bildirdi.

29 yolcu sağ olarak kurtarıldı

Kurtarma ekiplerinin hızla müdahalesiyle, 29 yolcu sağ olarak denizden çıkarıldı. Ancak denizaltı kazası, bölgede şok etkisi yarattı. Yetkililer, olayın detaylarına dair soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Sindbad denizaltısı birkaç yıldır Hurghada bölgesinde turist taşımacılığı yapıyordu. Turlar sırasında turistler denizin 25 metre derinliğine indiriliyordu. Şirket, turistlere mercan resifleri ve diğer deniz canlılarını izleme olanağı sağlıyordu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, denizaltında bulunan kişilerin kimliği ve uyruklarına ilişkin bilgi toplama çalışmalarına başladıklarını bildirdi.