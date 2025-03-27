Ekrem İmamoğlu paylaşımlarına gözaltı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturmalarla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan 30 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmaların etkileri devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından ülke genelinde artan protestolar, dört bir yanda yankı buldu.
30 kişi gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu üzerinden İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili paylaşım yapan hesaplara ilişkin inceleme yaptı.
Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Beyoğlu, Silivri, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Pendik, Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Üsküdar ve Çekmeköy'de eş zamanları baskınlar düzenlendi. Baskınlarda 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.