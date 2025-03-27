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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin yakında ölecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin iddiası tüm dünyaya damga vurdu. Zelesnkiy, televizyonda gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus lider Vladimir Putin'in hedefleri ve korkuları hakkında konuşurken, Putin'in yakında öleceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin yakında ölecek
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hayatının yakında sona ereceğini ve bunun devam eden savaşın sonunu belirleyeceğine inandığını öne sürerek çarpıcı bir açıklama yaptı.

Eurovision News kanalına konuşan Zelenskiy, ABD ve Rusya arasındaki görüşmelere değinerek, ABD'nin Putin'in küresel izolasyondan çıkmasına yardım etmemesinin çok önemli olduğunu söyledi.

"Zaten yakında ölecek, gerçek bu”

Zelenskiy, Putin'in Rus toplumu üzerindeki etkisinin ve savaş açma yeteneğinin çok daha uzun sürmeyeceğini, bunun sadece iç istikrarsızlıktan değil, aynı zamanda Putin'in yaşından da kaynaklandığını söyledi.

Putin'in ölmekten korktuğunu söyleyerek "Zaten yakında ölecek, gerçek bu. Her şey bitecek" dedi.

Batılı ülkelere baskıyı artırmaları çağrısında bulundu

Zelenskiy, Ukrayna'nın Batılı müttefiklerine, Rusya'ya yönelik yaptırım ve baskıyı artırmaları çağrısında bulunarak, bu tür eylemlerin ülke içinde toplumsal istikrarsızlığa yol açabileceğini ileri sürdü.

"Eğer Batılı ortaklar süper güçlerini değil, gerçek güçlerini göstermek isterlerse ve Putin'e baskı yaparlarsa, Rus toplumunda istikrarsızlık yaşanacaktır" dedi. 

"Ölene dek iktidarda kalmak istiyor"

Putin'in ölene dek iktidarda kalmak istediğini kaydeden Ukrayna lideri, Rusya'nın sadece Ukrayna'yla sınırlı kalmayacağını savundu.

Putin'in hastalığı bir süredir gündemdeydi

72 yaşındaki Rus liderin kanser ve parkinson hastası olduğuna dair iddialar bir süredir gündemde.

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