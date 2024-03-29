RTÜK'ten siyasi parti reklamlarına ilişkin hatırlatma

RTÜK, 31 Mart Mahalli İdaraler seçimi nedeniyle bu geceden itibaren seçim gününe kadar siyasi reklamların yasaklanacağını hatırlattı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği bugün saat 23:59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, YARIN saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız."