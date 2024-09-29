Rusya'dan Türkiye'ye kritik S-400 uyarısı: Satamazsınız!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini başka ülkelere satma konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu. Lavrov, Türkiye’nin S-400 sistemlerini satma hakkı olsa da, bu satışın ancak Rusya’nın izniyle gerçekleşebileceğini vurguladı.

"Rusya'nın rızası olmadan mümkün değil"

Bir basın toplantısında konuşan Lavrov, Türkiye’nin S-400 sistemlerini başka ülkelere, özellikle Amerikan F-35 uçakları karşılığında satma ihtimalinin bulunduğunu hatırlatırken, bu tür bir satışın “Rusya’nın rızası olmadan mümkün olmayacağını” ifade etti. Bu durum, S-400 satışında yer alan “son kullanıcı sertifikası” maddesine dayanıyor. Sertifikaya göre, Türkiye’nin bu silah sistemlerini başka bir ülkeye devredebilmesi için Rusya’dan onay alması gerekiyor.

S-400 ve Türkiye-ABD gerginliği

Lavrov’un bu uyarısı, Türkiye ile ABD arasında S-400 sistemleri ve F-35 programı üzerindeki gerginliğin sürdüğü bir dönemde geldi. Türkiye, Rusya’dan S-400 sistemlerini satın aldıktan sonra ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Bu gelişme, Türkiye’nin S-400 sistemlerini başka ülkelere satma ihtimalini gündeme getirdi. Ancak Lavrov’un açıklamaları, bu planların Rusya’nın onayına bağlı olduğunu bir kez daha netleştiriyor.

Savunma iş birliğinde kırılgan denge

Lavrov’un açıklamaları, Türkiye ile Rusya arasındaki savunma iş birliğinin hassas dengesini bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye’nin satın aldığı savunma sistemleri üzerindeki egemenlik haklarının sınırları bu açıklama ile daha belirgin hale gelirken, S-400 sistemlerinin başka bir ülkeye satışına nihai olarak Rusya’nın karar vereceği açıkça vurgulandı.