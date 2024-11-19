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Saadet Partisi İstanbul ilçe başkanlarından ortak bildiri: Mahmut Arıkan'ı destekliyoruz

Saadet Partisi İstanbul ilçe başkanları ortak bir bildiri yayımlayarak, 24 Kasım’daki kongrede Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ı destekleme kararı aldıklarını duyurdu.

Haber Merkezi
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Saadet Partisi İstanbul ilçe başkanlarından ortak bildiri: Mahmut Arıkan'ı destekliyoruz
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Saadet Partisi, 9. Olağan Büyük Kongresini 24 Kasım Pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Saadet Partisi İstanbul İlçe Başkanları kongre öncesi ortak bir bildiriye imza attı. İstanbul’un 39 ilçesinden 38 ilçe başkanının imzalarının bulunduğu ortak bildiride, yürütülen temayül ve istişareler neticesinde Genel Merkez’in tensip ve tavsiyeleri doğrultusunda Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan’ı destekleme kararı aldıklarını duyurdu.

Milli Gazete'nin haberine göre 38 ilçe başkanı tarafından kamuoyuyla paylaşılan bildiride, “Biz bir kadro hareketiyiz. Gücümüz birlikteliğimizden gelir. Bundan önce yaşadığımız olağanüstü süreçlerin sonuçları ortadayken, ülkemiz ve milletimize maliyetleri net olarak anlaşılmışken, ülkemiz ve coğrafyamız hayati süreçlerden geçiyorken teşkilatlarımızın enerjisini içerde tüketecek yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Bizlerle de yürütülen istişareleri neticesinde, Genel Merkez yetkili kurullarımızın, yüksek istişare kurulumuzun ve Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu'nun aldıkları kararlara, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da uyacağımızı bir kere daha ifade etmek isteriz” denildi. 

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