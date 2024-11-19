TOBB girişimci kadınları ödüllendirdi

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Ankara’da düzenlenen ödül töreniyle, kadın girişimcilere ödülleri verildi. Kadın istihdamını en çok artıran kadın girişimci 2024’te Focus Kontrol oldu. En hızlı büyüyen kadın girişimci ise DG Doğru Geri Kazanım firması olarak belirlendi. Ankara’da düzenlenen ödül törenine Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu katılarak seçilen girişimcilere ödüllerini verdi. 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Gününde düzenlenen ötül töreninde, Türkiye ve bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden girişimciler değerlendirmeye alındı.

Hisarcıklıoğlu: Başvuran şirketlerin kadın çalışan oranı yüzde 49

Törende konuşma yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, en fazla istihdam artışı sağlayan kategorisine başvuru yapan kadın girişimcilerin şirketlerinde kadın istihdamının da yüksekliğine vurgu yaparak. “Başvuru yapan şirketlerimizin kadın çalışanlarının, toplam çalışanlara oranı yüzde 49 seviyesinde. Yani iki çalışandan bir tanesi kadın. Bu kategoride ödül alacak firmalarımız, 2022-2023 döneminde kadın istihdamını yüzde 40 artırmış” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Girişimci Kadın Gücü kategorisine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Buraya başvuru yapan kadın girişimcilerimiz, Türkiye milli gelir büyümesine göre 1,8 kat hızlı büyümüş. Başvuran kadın girişimcilerimizin yüzde 72’si 55 farklı ülkeye ihracat yapıyor. Yine bu kategoriye başvuru yapan kadın girişimcilerimizin yüzde 95’i ise gelecekten umutlu. 2025 yılında kapasite artıracağını öngörüyor, 16 ilave kişiye istihdam sağlayacağını söylüyor. Ödül almaya hak kazanan şirketlerimizin ise; 2021-2023 dönemi ortalama büyüme oranı yüzde 836. Bu şirketlerimizin yüzde 91’i ise çalışanların niteliklerini artırmayı hedefleyen çalışmalar yapıyor, kadın istihdamına öncelik veriyor. İşte fırsat verilirse, kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Bu olağanüstü başarıyı gösteren kadın girişimcilerimizi yürekten kutluyorum.” Diye konuştu.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de konuşmasında, kadın girişimcilerin güçlendirilmesi, zorluklarını aşmaya yardım etmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bugün, kadın girişimciliği sadece ekonomik kalkınma açısından değil, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da kritik bir öneme sahiptir. Bir kadının iş dünyasında yer alması, topluma sadece ekonomik katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda diğer kadınlara da ilham verir. Bu nedenle girişimcilik bir güç kaynağı, bir özgürlük alanıdır.”

Bakan Göktaş: Kalkınmanın anahtarı kadınların eşit katılımıdır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cesaret, emek ve yaratıcı fikirleriyle geleceği inşa eden girişimci kadınlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

“Kadın varsa gelecek vardır” diyen Göktaş, “Kadın girişimciliği, yalnızca ekonomik kalkınmanın değil, sosyal dönüşümün de temel taşıdır. Çünkü çok iyi biliriz ki, bir kadının büyüttüğü bir iş yalnızca kendisine ve ailesine değil, çevresine, ülkesine ve hatta dünyaya fayda sağlar” dedi.

Ülkenin topyekun kalkınmasının anahtarının kadınların, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel hayatın her alanına eşit katılımı olduğunu ifade eden Bakan Göktaş,

“12. Kalkınma Planımızda belirtilen hedefler çerçevesinde, 2028 yılı sonuna kadar, kadın işgücüne katılma oranının %40,1’e, kadın istihdam oranının ise %36,2’ye yükseltilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Kadınları desteklemeye yönelik Bakanlığın çalışmalarını aktaran Göktaş,

“Kadınları, teknoloji ve inovasyon alanlarında güçlendirmeyi, ülkemizin geleceğine yapılacak önemli bir yatırım olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

I-Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket

1.Focus Kontrol

2. Man Türkiye

3. Unıarch Klinik Mühendislik

II- Girişimci Kadın Gücü

En Çevre Dostu Kadın Girişimci Şirketi

RWM systems makine

En Çok Dijitalleşen Kadın Girişimci Şirketi

G teknoloji bilişim

İhracatını En Çok Artıran Kadın Girişimci Şirketi

Ak celep pamuk gıda tarım ürünleri

İhracatını En Hızlı Artıran Kadın Girişimci Şirketi

Bade kumaş tekstil konfeksiyon

En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Şirketler

Birinci dg doğru geri kazanım

Bu kategoride ödül alan diğer şirketler sırasıyla morcadde e-ticaret, mayi tuz madencilik, boneta, ofm halı mobilya, inovmak makina, prefi prefabrik yapı endüstri, polyetta tarım, tekba gıda, asya entegre atık yönetimi.

III - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kategorisi

Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket

Mercado gıda group şirketleri

En Çevre Dostu Kadın Girişimci Şirketi

BMP Trade

En Çok Dijitalleşen Kadın Girişimci Şirketi

Cherry Red Adversiting

En hızlı büyüyen kadın girişimci şirketi

Necat Group