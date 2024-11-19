Altın ithalatı ekimde üst üste üçüncü ayda da arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, ekim ayında altın ithalatı 9 bin 651 kg olarak gerçekleşti. Altın ithalatı bir önceki ay 8 bin 218 kg, geçen yılın ekim ayında 23 bin 182 kg seviyesinde bulunuyordu.

Yılın 10 aylık döneminde ise ithalat 97 bin 751 kg seviyesine ulaştı.

Gümüş ithalatı

Aynı ayda gümüş ithalatı 37 bin 266 kg olarak gerçekleşti. Bir önceki ay 44 bin 245 kg, geçen yıl Ekim ayında 131 bin 391 kg gümüş ithalatı yapılmıştı.

Yılın ilk 10 ayında ithalat miktarı 327 bin 693 kg oldu.