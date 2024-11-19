Rusya’nın nükleer hamlesi piyasaları karıştırdı: Altın yükseldi

Rabobank, Rusya Devlet Başkanı Putin'in güncellenmiş bir nükleer doktrini onaylamasının ardından yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesiyle Japon yeni ve İsviçre frangının euro karşısında son birkaç haftanın en yüksek seviyelerine çıktığına işaret etti.

Ukrayna'nın ABD'nin sağladığı ATACMS füzeleri ile Rus topraklarını vurması da güvenli liman arayışını artırdı ve yatırımcıların bir kısmını ons altına yönlendirdi. Ons altın yüzde 1 yükseldi.

Doktrin, Rusya'nın konvansiyonel silahların kullanıldığı bir saldırıya nükleer bir yanıt vermeyi düşünebileceğini belirtiyor.

Yen, Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato'nun son sert hareketlerin ardından olası döviz müdahalesi konusunda uyarmasının ardından da destekleniyor.

Rabobank Forex Stratejisti Jane Foley bir notunda, “Euro karşısında yen satın almayı tercih ediyoruz ve Euro/yen’in 12 aylık bir görünümde 150'ye doğru düşmesi için alan görüyoruz” dedi.