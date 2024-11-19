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ABD dolarındaki zayıflamayla birlikte ons altın yükseldi

ABD dolarında güç kaybıyla ons altın yükselişe geçerken, Fed beklentileri de fiyatlamalara yöne veriyor.

Haber Merkezi
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ABD dolarındaki zayıflamayla birlikte ons altın yükseldi
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ABD dolarındaki geri çekilme ons altın fiyatını yükseltti. Ons altın bu sabah 2.625,55 dolar seviyesine kadar yükselirken, sonrasında düne göre yüzde 0,48 artışla 2.623 dolardan işlem gördü.

Capital.com'da finansal piyasa analisti olan Kyle Rodda, “Son piyasa hareketleri büyük ölçüde teknik ve aşırı alım yapan ABD dolarından etkileniyor” dedi.

Rodda, altın fiyatlarındaki hareketin Fed’in aralık toplantısına ilişkin beklentilerdeki herhangi bir değişikliğin yansıması olacağını söyledi ve yetkililerden gelecek herhangi bir veri veya yorumun konuyla ilgili olacağını ekledi.

Yatırımcılar şu anda aralık ayında 25 baz puanlık bir indirime yüzde 58,9 ihtimal verirken, faizlerin sabit tutulmasına yüzde 41,1 ihtimal veriyor.

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