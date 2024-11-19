Ticaret Bakanı Bolat: Irak’ın yeniden inşasında Kalkınma Yolu Projesi’ni önemsiyoruz

Maruf BUZCUGİL / BASRA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak ziyaretinin ikinci durağı olan Basra’da iş dünyası ve müteahhitlik sektörlerinin temsilcileriyle “Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri” toplantısını gerçekleştirdi.

Basra Valisi Esad el-Eydani’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, yeni iş birliği alanları, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında atılabilecek adımları ve atlyapı-üstyapı projelerini ele alındı.

Irak’ın finansal ve ekonomik başkenti olarak ilan edilen Basra’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Bolat, Türkiye’nin günlük kısır ticari kaygılarla değil, uzun yıllara dayanan köklü ilişkilerin ışığında çalışmalara devam ettiğini bildirdi.

İhracatı artırmak amacıyla güçlü sanayiye sahip olmakla yetinmediklerini dile getiren Ömer Bolat, Türk markasının bilinilirliğini artırarak ihracatçıların dünyanın her köşesine ürün ulaştırmasına yönelik faaliyetlere yoğun destek sağladıklarını söyledi.

Hizmet ihracatına 2024’te tahsis edilen 21 milyar liralık desteğin, 2025’te 33 milyar liraya çıkacağını vurgulayan Bolat, OVP hedeflerine ulaşmak için 2025 Yılı İhracat Planı çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında 18 ülkeye yönelik ihracatı 2028’e kadar 50 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını aktaran Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyelerinin ihracattaki yüzde 26’lık payını 2028’e kadar yüzde 30’a çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

“Irak’ın ihtiyacını daha iyi tespit edeceğiz”

İhracatçıya yönelik Eximbank ve İGE A.Ş desteklerinden bahseden Bakan Bolat, İGE A.Ş’nin daha fazla rol oynaması için çalışacaklarını kaydetti.

Irak’ın yeniden inşası sürecinde Kalkınma Yolu Projesi’ni önemsediklerini anlatan Ömer Bolat, gerçekleştirdikleri ziyaretin Irak’ın ihtiyaçlarını daha iyi tespit etmeye yardımcı olacağını söyledi.

Türkiye’nin Basra’nın enerji, ticaret ve lojistik merkezi olarak geliştirilmesi sürecinde çalışmaya hazır olduğunu aktaran Bolat, Irak’ın yeniden yapılandırılmasında Türk şirketlerinin büyük rol üstlendiğini hatırlattı.

Basra’nın altyapı ve üstyapı projelerinin hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Bolat, Türk firmalarının 2023’te 28 milyar dolar değerinde yurt dışı proje sözleşmesine imza attığını vurguladı.

Irak’ta bugüne kadar 12 milyar doları aşan 270 altyapı projesi üstlenildiği bilgisini veren Bolat, sanayi projelerinin tutarının ise 8.6 milyar dolar olduğunu söyledi.

Üstyapı projelerinin 13.8 milyar dolar olduğunu ifade eden Ömer Bolat, Kalkınma Yolu kapsamında imzalanan mutabakat zaptının taraflar için büyük fırsatlar sunacağına inandığını anlattı.

TİM Başkanı Gültepe: Kalkınma Yolu ilişkilerimizi güçlendirecek

Irak’ta kendilerine evlerinde gibi hissettiklerini belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 150 bini aşkın ihracatçıyı temsil eden TİM’in her ay binin üzerinde ihracatçının eklenmesiyle güçlendiğini bildirdi.

Türkiye’nin dış ticaretini ilgilendiren tüm konularda aktif rol aldıklarını ifade eden Gültepe, Irak ile olan ilişkilerden bahsetti. Irak’a ihracatın 10 ayda yüzde 5.3 artarak 11 milyar dolara yaklaştığını kaydeden Gültepe, Irak’ta Türk ürünlerinin tercih edilmesinin, ekonomilerin birbirini nasıl tamamladığını gösterdiğini söyledi.

Kalkınma Yolu Projesi ile işbirliğinin güçleneceğine değinen Mustafa Gültepe, “Türkiye, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ağıyla Burada inşa edilen Fav Limanına bağlanacak. Böylece Avrupa’dan Körfez ülkelerine kesintisiz bir ticaret koridoru oluşacak” dedi.

Bu koridorun birçok avantajı beraberinde getireceğini kaydeden Gültepe, sevkiyat süresinin kısalacağını, lojistik maliyetin düşeceğini bildirdi.

Irak’la olan ticarette hizmet ihracatının önemli bir yer tuttuğuna vurgu yapan Gültepe, “Irak’ta pek çok altyapı, yol, alışveriş merkezi, sağlık ve eğitim yapılarında müteahhitlerimizin imzası var. Heyetimizde de müteahhitlik firmalarımızın temsilcileri yer alıyor. Irak’ın inşa sürecinde iş birliğimizin artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

Irak’ta yürütülen projelerde aktif rol almaya hazır olduklarını vurgulayan Gültepe, 2030’da ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarma hedefi olduğunu aktardı.