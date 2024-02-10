Şaban ayının önemi nedir? Şaban ayı duası nedir? Şaban ayında yapılacak ibadetler neleredir?

Şaban ayı ne zaman?

Üç ayların ikincisi ve Hicri yılın sekizinci ayı olan Şaban ayı, Diyanet İşleri'nin yayınladığı dini takvime göre 11 Şubat 2024 pazar günüdür.

Şaban ayının önemi nedir?

Şaban ayı, hicrî takvime göre Ramazan-ı Şerif’ten bir önceki ay olması hasebiyle bu mübarek mevsime bir nevi hazırlık niteliği taşımaktadır. Kişilerin bu süreçte tutulan oruçlar ve yapılan ibadetler Ramazan ayına yönelik hazırlık sayılır. Yapılacak ibadetler, tutulacak oruçlar bu ayda başlanılır ve artırılarak devam edilir. Ayrıca kişiler bu ayın giriş yapmasıyla kendilerini haram işlerden uzaklaştırarak Allah'a yakınlaşırlar.

Şaban ayı duası

Şaban ayı duası, Müslümanlar arasında Şaban ayı boyunca sıkça okunan bir duadır. Türkçe okunuşu bu şekilde; "Allâhümme bârik lenâ fî Şa‘bân ve belliğnâ Ramazâne vahtim lenâ bil-îmâni ve yessir lenâ bi’l- Kur’ân." Bu dua, Allah'tan Şaban ayında bereket ve rahmet istemek, Ramazan ayına erişmeyi ve o ayı en iyi şekilde değerlendirmeyi dilemek için okunur. Ayrıca Kur'an'ı daha kolay anlamak ve hayata tatbik etmek için de bu dua okunur. Müslümanlar bu dua ile birlikte, Allah'tan kendi içsel ve ruhsal iyileşmeleri için yardım dilerler.

Şaban ayında yapılacak ibadetleri nelerdir?

Şaban ayında yapılması gerekli olan birçok ibadet vardır. İbadetleri düzgünce yerine getiren kişilerin günahları bağışlanır. Ayrıca bu ibadetleri yerine getiren kişiler yüksek sevaplar kazanarak hem bu dünya hem de ahirette mükafatlandırılır.

Şaban ayı ibadetleri;

-Nafile ve kaza namazlarını kılmak

-Sağlık açısından elverişli olan kişiler için oruç tutmak

-İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda sadaka vermek

-Tövbe etmek

-Allah'a şükür etmek

-Bol miktarda zikir çekmek