  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sağlık Bakanı'ndan Muğla'daki helikopter faciasına ilişkin açıklama
Takip Et

Sağlık Bakanı'ndan Muğla'daki helikopter faciasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu faciaya ilişkin adli ve idari sürecin devam ettiğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sağlık Bakanı'ndan Muğla'daki helikopter faciasına ilişkin açıklama
Takip Et

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'da helikopter kazasının yaşandığı bölgeye ziyarette bulundu. Memişoğlu kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Memişoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Olayla ilgili savcılık, bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığı idari ve adli incelemeleri yapmakta. Bu incelemeler neticesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Allah bizlere böyle bir acı yaşatmasın. Bütün milletimizin başı sağolsun"

Memişoğlu açıklamalarından önce de hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla yaptığı görüşmede telefen numarasını paylaşarak konuya ilişkin çalışmalarına gece-gündüz devam edecekleri sözünü vermişti.

NYT: Esad'ın Suriye'deki son anları: Gizlice kaçtı, görevliler saatlerce açıklama beklediNYT: Esad'ın Suriye'deki son anları: Gizlice kaçtı, görevliler saatlerce açıklama beklediDünya

 

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce: Kentsel dönüşüm projelerinde verilen konut kira desteği yetersizİPA Başkanı Dr. Buğra Gökce: Kentsel dönüşüm projelerinde verilen konut kira desteği yetersizEkonomi

 

Gündem
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'da konuşuyor: Suriye'de PKK/YPG'ye yer yok
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'da konuşuyor: Suriye'de PKK/YPG'ye yer yok
Özgür Özel'den Erdoğan'a: Bizi aşağı çekmesine izin vermeyeceğiz
Özgür Özel'den Erdoğan'a: Bizi aşağı çekmesine izin vermeyeceğiz
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Muhalefet anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Muhalefet anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor
Çin'den, ABD'nin Tayvan'a silah satış onayına tepki
Çin'den, ABD'nin Tayvan'a silah satış onayına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'nin içi Ortadoğu'dan daha karışık
AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'nin içi Ortadoğu'dan daha karışık
Bakan Fidan, Şam'da yeni yönetimin lideriyle görüştü
Bakan Fidan, Şam'da yeni yönetimin lideriyle görüştü