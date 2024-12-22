Sağlık Bakanı'ndan Muğla'daki helikopter faciasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'da helikopter kazasının yaşandığı bölgeye ziyarette bulundu. Memişoğlu kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Memişoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Olayla ilgili savcılık, bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığı idari ve adli incelemeleri yapmakta. Bu incelemeler neticesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Allah bizlere böyle bir acı yaşatmasın. Bütün milletimizin başı sağolsun"

Memişoğlu açıklamalarından önce de hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla yaptığı görüşmede telefen numarasını paylaşarak konuya ilişkin çalışmalarına gece-gündüz devam edecekleri sözünü vermişti.