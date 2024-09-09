Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize girişler yasaklandı
Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde denize girişler geçici süreliğine yasaklandı.
Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler yasaklandı.
Kocaali ilçesinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlığın aldığı karar neticesinde bugün yasaklandı.
Vatandaşlara uyarı
Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.