Saldırıya uğrayan Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi hayatını kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, yaşamını yitirdi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sevi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılılan Sevi hayatını kaybetti. Haberi alan Sevi'nin ailesi ve yakınları hastane önüne geldi.
Sevi'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından defnedileceği öğrenildi.
Saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.